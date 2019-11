Bari in difficoltà, la storica bandiera del club accusa De Laurentiis: "Ha sprecato tempo, mercato non all'altezza!"

Il Bari non sta convincendo. La squadra di Luigi De Laurentiis dista dieci lunghezze dalla capolista Reggina. Troppi punti di distacco per ambire alla promozione diretta. Il Corriere del Mezzogiorno ha intervistato alcuni ex calciatori del Bari. Queste le dichiarazioni rilasciate da Totò Lopez, storica bandiera del club pugliese:

"Il mercato non è stato fatto bene e non sono stati acquistati calciatori mirati per il salto di categoria. Non possiamo pensare che faccia tutto Antenucci. Ma a prescindere dai giocatori, è all’origine il problema. In estate si è scelto di confermare Cornacchini. Lo ricordo bene: il 90% dei baresi non voleva che restasse, De Laurentiis con il suo entourage ha deciso di tenerlo ed è stato sprecato tempo. Sento cose strane addirittura si dice che un campionato di serie C non sarebbe un problema. De Laurentiis parla di pressioni della piazza, chiede pazienza, paragonandola ad altre realtà. Ma forse non è chiaro: Bari è Bari, una delle più grandi realtà del calcio italiano".