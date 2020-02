Barcellona vulnerabile fuori casa, il dato che fa ben sperare il Napoli: i dettagli

Napoli-Barcellona - I colleghi dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riportano le statistiche in merito alle partite giocate fuori casa dal Barcellona:

"ll Napoli deve giocarsi le sue chances di realizzare l’impresa soprattutto nella gara d’andata allo stadio San Paolo, il Barcellona lontano dal Camp Nou soffre. I blaugrana hanno conquistato in casa il 65% dei punti in Liga, a livello stagionale sono imbattuti al Camp Nou mentre hanno raccolto delusioni fuori casa, in campionato le sconfitte contro Athletic Bilbao, Granada, Levante e Valencia. Lontano da Barcellona, Messi e compagni hanno abbandonato anche due coppe nazionali rimediando l’eliminazione da Atletico Madrid e Athletic Bilbao in Supercoppa di Spagna e Coppa del Re. In Europa la storia è diversa, nel girone di Champions il Barcellona ha conquistato sette punti in trasferta ma le batoste europee degli ultimi anni sono arrivate fuori casa".