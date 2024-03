Barcellona-Napoli, settore ospiti sold out: rapporti tra tifoserie buoni, ecco quanti supporters previsti in trasferta

Barcellona-Napoli, settore ospiti sold out. Stasera saranno 2600, colorati e fieri di sventolare l’azzurro per novanta e più minuti. La carovana allegra e speranzosa è partita ieri mattina con i primi aerei per la Catalogna.

L'edizione odierna di Repubblica descrive il clima che si respira in Catalogna:

In valigia il tagliando – che è già un cimelio introvabile – ma anche buona dose di fiducia per ottenere l’impresa. Il Napoli non ha mai battuto il Barcellona e riuscirci avrebbe un sapore indimenticabile. Le partenze si sono susseguite nel corso della giornata di ieri: voli charter e di linea. Ma c’è anche chi si metterà in viaggio direttamente stamattina considerando il calcio d’inizio del match (inizio alle 21). Gruppi di amici chesono diventati esperti del Napoli in Europa nel corso di questi anni, ciak si viaggia. Quale sarà l’atmosfera? All’andata non si sono registrati incidenti: di “ culè” ne sono arrivati pochi (circa un migliaio) e i rapporti buoni tra le tifoserie hanno evitato problemi alle forze dell’ordine. In Catalogna ovviamente si augurano lo stesso epilogo. La partita è stata comunque catalogata ad alto rischio già a febbraio dalle autorità spagnole e quindi ci sarà massima attenzione nel trasferimento allo stadio. L’obiettivo ovviamente è evitare contatti in modo da godersi soltanto lo spettacolo di un ottavo di finale di Champions League. Ai 2600 del settore ospiti potrebbero aggiungersi a macchia di leopardo sostenitori che sono negli altri settori del Montjuic. L’obiettivo è una macchia azzurra rumorosa per trascinare lasquadra di Calzona al successo. La vittoria raddrizzerebbe l’annata travagliata dei campioni d’Italia che hanno cambiato addirittura tre allenatori pur di non arrendersi al copione di una stagione monotona. Con Calzona è tornata la fiducia e la voglia di affrontare una delle big del calcio mondiale a viso aperto. Ci sperano tutti.