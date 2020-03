Barcellona-Napoli, porte aperte al Camp Nou! CorSera: "C'è il rischio di essere fermati all'aeroporto e finire in quarantena"

Ultimissime calcio - In piena emergenza Coronavirus, la Serie A rischia di fermarsi fino al 3 aprile. L'edizione odierna del Corriere della Sera ha riposto ad una serie di domande che, in questo momento, gli appassionati di calcio d'Italia si stanno ponendo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Barcellona-Napoli e Siviglia-Roma sono a porte aperte: che succede agli italiani che vanno a vedere queste partite?

In teoria niente se il ministero della salute spagnola nei prossimi giorni non vieta l’accesso ai cittadini del nostro Paese. Il rischio in realtà è quello di essere fermati all’aeroporto, sottoposti ai controlli e se c’è qualcuno con la febbre, anche finire in quarantena. Bisognerà vedere se l’Uefa e il governo di Madrid non cambieranno il provvedimento. Le partite sono ancora lontane e non ci sarebbe da meravigliarsi se lo scenario mutasse nei prossimi giorni".