Barcellona-Napoli, la moviola CorSport: sul gol di Lenglet viene ignorato un fallo evidente su Demme

Ultimissime Napoli - La moviola del Corriere dello Sport su Barcellona-Napoli: "Il turco Cakir convalida il vantaggio del Barcellona, su angolo, nonostante la spinta evidente di Lenglet in area. Il difensore dei catalani sposta Demme, il quale poi finisce addosso a Koulibaly sbilanciandolo a sua volta. Sul 2-0 è invece portentoso Leo Messi, che resiste anche al disturbo di Mario Rui e dopo un mezzo inciampo indovina il mancino giusto. Lungo silent-check, prima di invalidare il secondo gol di Messi: rimangono forti dubbi - il movimento del braccio è ingannevole - perché l’argentino elude l’intervento dello stesso Mario Rui e sembra portarsi avanti il pallone col petto. Netto il rigore dato al Barcellona: calcione di Koulibaly su Messi. Così come, quando Rakitic va dritto su Mertens, è giusto indicare il dischetto a favore del Napoli. Corretto anche il giallo per Zielinski, che ferma Messi. Annullato il 2-3 di Milik: il fuorigioco c’è, prima del colpo di testa"