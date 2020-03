Barcellona-Napoli, Il Mattino: potrebbe recuperarsi il 18 luglio, la UEFA vorrebbe assegnare il trofeo in tempo record

Ultimissime Napoli calcio. L'emergenza Covid-19 attanaglia ancora gran parte del globo, costringendo i paesi ad attuare misure contenitive. A farne le spese è anche il calcio, con tutte le manifestazioni ed i campionati fermi. L'edizione odierna de Il Mattino, prova a stilare un piano per la ripresa delle attività individuando anche una data utile per giocare il ritorno di Barcellona-Napoli:

"La Champions e l’Europa League entrerebbero in scena a partire dal 18 luglio (sarebbe quella la data del ritorno degli ottavi tra Barcellona e Napoli) e poi in dieci giorni assegnare i due trofei. La Uefa preferirebbe iniziare a giugno la ripresa delle coppe, in parallelo con i campionati nazionali, ma c’è l’incognita legata all’evoluzione della pandemia: in quel mese gli spostamenti da un Paese all’altro saranno sicuramente limitati ancora".