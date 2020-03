Barcellona-Napoli, il Mattino: potrebbe essere recuperata il 5 maggio, ecco le nuove date indicate dalla UEFA per le coppe europee

Notizie Napoli calcio. C'è ancora incertezza sul possibile ritorno del calcio giocato visto il dilagarsi dell'emergenza Coronavirus. La UEFA, intanto, ha disposto il rinvio al 2021 dell'Europeo per favorire la prosecuzione delle coppe europee e dei campionati Nazionali. In tal senso l'edizione odierna de Il Mattino ha indicato alcune date anche per il possibile recupero di Barcellona-Napoli:

Barcellona-Napoli, la possibile data

"Il piano di Nyon prevede il ritorno in campo dell’Europa League il 30 aprile, con le gare di Roma e Inter (probabilmente a porte chiuse) e il ritorno della Champions il 5 maggio, con Barcellona-Napoli e Juventus-Lione. Questo sempre a condizione che la situazione, da qui a 40 giorni, sia mutata. Lo sarà? La finale della grande coppa è fissata a Istanbul il 27 giugno, quella di Europa League a Danzica il 24 giugno. La bozza è questa, poi bisognerà fare i conti con una pandemia che non sembra avere le stesse certezze che hanno gli uomini che gestiscono il calcio europeo".