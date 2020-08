Barcellona-Napoli, il quotidiano AS: gli azzurri non hanno niente da perdere, se Sétien non passa sarà un terremoto

Ultimissime Napoli - Il quotidiano AS scrive su Barcellona-Napoli:

"Contro gli uomini di Gattuso, il Barcellona cerca una vita extra che gli permetta di reindirizzare una stagione che è stata deludente dall’inizio alla fine. Arrivare a Lisbona non garantisce altro che evitare il ridicolo che può scuotere le fondamenta del Camp Nou. Ma per ottenerlo, bisogna eliminare il Napoli. In qualsiasi altra circostanza il compito non sembrerebbe troppo complicato. Ma questo è il Barça di Bartomeu e Setién, quindi a Barcellona nessuno si fida del pareggio ottenuto il 25 febbraio al San Paolo prima del lockdown".