Barcellona-Mertens, Repubblica: per ben due volte il belga ha sfiorato il trasferimento in blaugrana

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Mertens: "Avrà il compito di mandare in tilt la difesa del Barcellona e aumentare i rimpianti dei catalani, che non hanno mai davvero affondato per il belga diventato ormai napoletano. Il corteggiamento c’è stato qualche anno fa ed è stato lo stesso Mertens a declinare. « Avrei dovuto fare l’alternativa di Messi, Neymar e Suarez. Non me la sono sentita, volevo giocare » . A gennaio, invece, sarebbe stato il Barcellona a lasciar perdere dopo averlo seguito nuovamente per qualche mese. Mertens e il blaugrana si sono solo sfiorati. A lui dona di più l’azzurro che dovrà splendere domani sera al San Paolo contro il sei volte Pallone d’Oro".