Barca-Napoli, Repubblica: Gattuso ha risolto i dubbi, giocheranno Demme e Manolas. Ci sarà anche Insigne dal 1'

Ultime calcio Napoli - Il Napoli è arrivato in Catalogna con la ferma convinzione di provarci e andrà a caccia della prima qualificazione per i quarti di finale della Champions League, nei 94 anni di storia del club.

Gattuso

Come riporta La Repubblica:

"Dopo le vane proteste di Aurelio De Laurentiis, che aveva chiesto ufficialmente all’Uefa di cambiare la sede della partita a causa dell’aumento dei contagi in Spagna, gli azzurri se ne sono fatti una ragione e la vigilia è dunque scivolata via senza ulteriori polemiche e malumori. Buone notizie erano giunte del resto dalla rifinitura svolta in mattinata al San Paolo, subito prima della partenza per Barcellona. Tra i convocati c’è infatti pure Lorenzo Insigne, che ha superato di slancio il test dell’ultimo allenamento a Fuorigrotta. Quello di Insigne è l’unico dubbio, mentre il resto della formazione è già fatto. Manolas e Demme hanno vinto infatti i ballottaggi con Maksimovic e Lobotka. Tra i pali ci sarà Ospina, che s’è tolto in carriera delle belle soddisfazioni nelle sfide con Messi. Ma gli azzurri hanno bisogno di far gol e non potrà dunque limitarsi ad aspettare il Barcellona. Lo sa Gattuso e lo sanno pure i giocatori, che non vogliono concludere la loro stagione stasera al Camp Nou. Chi passa il turno vola alla Final Eight di Lisbona e chi perde va in vacanza. Il Napoli ha però davanti a sé una esaltante missione in più: battere Messi e trasformare l’8 agosto in una data storica. È la notte dei sogni".