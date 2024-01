Calciomercato Napoli - Trattativa apertissima per Antoin Barak. Il 29enne centrocampista della Repubblica Ceca piace al club azzurro, ha un altro anno di contratto con la Viola (con un ingaggio di un milione e 400mila euro a stagione) ed ha manifestato il suo gradimento per trasferirsi all'ombra del Vesuvio per giocare col Napoli. Lo riporta Il Mattino.