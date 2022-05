Barak al Napoli? Conte vuole portarlo a tutti i costi al Tottenham, scatta l'asta!

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta le ultime notizie in merito ad Antonin Barak e al suo futuro. Il giocatore ceco è seguito da tempo dal Napoli:

"Londra chiama Antonin Barak. Il messaggio arriva dritto dalla Bbc: il Tottenham vuole il giocatore dell’Hellas. Da Antonin ad Antonio, ossia Conte, tecnico degli Spurs, cambia una lettera, per una passione, quella per Barak, innescata nella scorsa stagione.

Barak al Napoli, gli aggiornamenti sull'ipotesi di mercato





L’interesse del Tottenham, per altro, può accendere l’asta per ingaggiare Barak. Si va dai 20 milioni in su, con l’ipotesi concreta di toccare e forse superare la soglia dei 25.

A cercarlo, comunque, ci sono anche non poche società di Serie A. Il Napoli è molto attento e già si è fatto avanti in precedenza per lui. Aurelio De Laurentiis ha un rapporto collaudato con i vertici dell’Hellas, con cui ha chiuso per Amir Rrahmani, nel 2020, e l’avrebbe fatto anche per Sofyan Amrabat che preferì, invece, le offerte della Fiorentina. E sempre a Barak ha pensato pure l’Atalanta. L’eventuale rilancio del Tottenham sarebbe di quelli da spariglio delle carte, con il potere d’acquisto di una big della Premier ben superiore a quello delle realtà italiane. E ci sono i numeri, inoltre, a descrivere quanto Barak sia pronto per stare nel contesto degli Spurs".