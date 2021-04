Bar e ristoranti, si valuta la riapertura totale anche all'interno: data e modalità

Covid Italia - Non solo all'aperto: presto bar e ristoranti potrebbero tornare ad accogliere clienti anche nelle loro strutture interne. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, c'è infatti un cordone politico che spinge sempre più verso la normalità:

Secondo quanto ricostruito con fonti al lavoro sul dossier, su pressione di Lega e FI, nel decreto sulle riaperture potrebbe arrivare un via libera, almeno a pranzo, per tutti i bar e i ristoranti anche quindi utilizzando gli spazi interni, da metà maggio. Ovviamente rispettando le regole di distanziamento che le Regioni hanno già stilato: porte e finestre aperte per consentire il ricambio dell'aria, distanza tra i tavoli di almeno un metro, che diventano due nel caso di scenari epidemiologici ad alto rischio.