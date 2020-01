Bambino in lacrime dopo Napoli-Fiorentina, i genitori: "Era il regalo per il suo onomastico, ha detto una frase significativa"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Ha fatto il giro del web l'immagine del bambino tifoso del Napoli in lacrime dopo il gol di Vlahovic al San Paolo. La madre del piccolo, in una intervista concessa al quotidiano "Il Mattino", ha spiegato alcuni retroscena di quei momenti:

"Una gara di sabato sera contro una squadra blasonata del calcio italiano c'era sembrato il modo ideale per festeggiare il suo onomastico del giorno dopo. Già mentre eravamo allo stadio ci sono arrivate telefonate di amici e parenti che ci avevano avvisato di essere stati inquadrati. È stato tutto così inatteso. Ho provato a rincuorarlo e a fargli capire che nello sport non sempre può andare tutto bene. Era una serata di festa per tutti noi, sperava in un risultato diverso. Ad un certo punto della gara mi ha detto: 'Mamma, io e i miei compagni di squadra giochiamo meglio di questo Napoli' e non ho potuto che dargli ragione. In tanti hanno condiviso quell'immagine, il volto di Mario è diventato la fotografia ideale del momento. Che peccato. Anche vivere lo stadio così non aiuta: senza cori, senza bandiere, ho dovuto spiegare ai miei figli perché i tifosi azzurri delle Curve non si facevano sentire come quelli della Fiorentina".