Ballottaggio Mario Rui-Olivera, c'è una sensazione dopo il botta e risposta tra Garcia e Giuffredi

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla querelle a distanza tra Rudi Garcia e il procuratore di Mario Rui, Politano e Di Lorenzo, Mario Giuffredi:Â

"L’unico vero dubbio riguarda la fascia sinistra: l’alternanza tra Olivera e Mario Rui, uno dei temi della scorsa annata, in realtà si è risolto quasi sempre a favore dell’uruguaiano. L’esclusione del portoghese si è trasformato in un caso con il botta e risposta tra il suo procuratore e Garcia che ovviamente non si farà condizionare dal clamore per la decisione. La sensazione è che sia di nuovo avanti l’uruguaiano nel ballottaggio".