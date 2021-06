Bakayoko verso il ritorno in Serie A: a un prezzo ragionevole si può concludere subito l’affare col Milan

Calciomercato - Con il Chelsea il Milan sarà felice di sedersi per trattare il ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko, 26 anni ed una stagione in chiaroscuro, l'ultima appena conclusa, al Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Alla fine della prima esperienza rossonera fu il prezzo del riscatto a sconsigliarne l’acquisto di Timù: 35 milioni. Oggi l’ostacolo è il contratto in scadenza 2022 con il Chelsea: il prestito diventa un’ipotesi complessa. Ma a un prezzo ragionevole si può concludere subito l’affare. Altro dettaglio decisivo: c’è il Milan in cima ai desideri di Bakayoko"