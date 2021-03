Baiano: "Sarri? Ci sentiamo molto spesso, a chi non piacerebbe rivederlo a Napoli. Potrebbe aiutare Osimhen a crescere"

Napoli - Francesco Baiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Sarri? Ci sentiamo spesso, aspetta qualcosa d'importante per l'inizio della prossima stagione. Con lui parlo di tutto e sarebbe poco corretto dirgli dove andrà. A chi non piacerebbe rivederlo a Napoli. Osimhen potrebbe giocare nel 4-3-3 di Sarri ma potrebbe migliorare perché giovane. Non ha la tecnica di Mertens e Higuain ma sono convinto che Maurizio lo porterebbe ad alti livelli. Non scordiamoci che ha migliorato uno come Koulibaly"