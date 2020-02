Bagni: "La Coppa Italia non salva la stagione! Insigne? A lui non rinuncerei mai. Lobotka non può fare la mezzala"

Notizie Napoli calcio -Salvatore Bagni, doppio ex di Napoli ed Inter, ha rilasciato un'intervista ai taccuini del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

«Capitava con Ancelotti e ora con Gattuso. Quando sembra rinato, il Napoli ti tradisce. La Coppa Italia non salva la stagione, ma almeno porta in Europa. Il Napoli deve solo sperare che l'euforia degli avversari diventi superficialità. Ma dubito accadrà, conoscendo Conte».

Allora qual è il pronostico per stasera?

«L'Inter parte favorita, non potrebbe essere altrimenti. Champions a parte, non ha mai fallito. Conte, con una rosa ristretta, ha avuto la forza di andare avanti senza perdere punti, poi è arrivato il mercato che ha portato calciatori esperti che hanno aumentato il livello tecnico della squadra. Tornando al Napoli, che rimpianto...».

Quale?

«Quello di non partecipare alla lotta scudetto proprio ora che la quota si è abbassata. Forse è stato proprio questo l'errore principale: sbilanciarsi troppo a inizio stagione. Lo ha fatto la società e, ovviamente, anche Ancelotti, che aveva dato dieci al mercato».

La sconfitta di Lecce è stato l'ennesimo stop.

«Il Napoli era reduce da due belle vittorie, contro Lazio e Juventus, e invece s'è abbattuto al primo ostacolo. Basta una minima difficoltà e la squadra si sgonfia».

Gattuso ci mette sempre la faccia.

«È arrivato in un momento difficile, c'è voluto del tempo - e forse ancora ce ne vuole - per capire quali fossero i veri problemi. Il peggio sembrava alle spalle e invece la sconfitta col Lecce ha rimesso tutto in discussione».

La Coppa Italia può salvare la stagione?

«Non credo possa bastare, ma intanto, in caso di vittoria, ti porterebbe in Europa, traguardo al momento distante».

La Champions League è sfumata?

«Nel calcio nulla è impossibile, ma dodici punti sono tanti, forse troppi, e l'Atalanta non molla».

A proposito, tra qualche settimana arriva il Barcellona.

«Sarà una bella sfida, certo complicata, sulla carta proibitiva, ma anche loro hanno diversi problemi. Il Napoli se la giocherà».

C'è un giocatore al quale Bagni stasera non rinuncerebbe?

«Insigne. Mi piace perché rischia sempre, in queste ultime partite ha preso per mano la squadra. E poi mi auguro possa ritrovarsi quanto prima Koulibaly. Quello di domenica non era lui, lo sappiamo, lo conosciamo bene. Non eravamo più abituati a vederlo soffrire così tanto fisicamente. Si riprenderà».

Il mercato ha portato Demme, Lobotka e Politano.

«Sullo slovacco mi ripeterò: è un play e non può fare la mezzala. In un centrocampo a tre l'interno deve spingere e inserirsi in area per fare gol, altrimenti sei bloccato. Col Lecce, infatti, il Napoli era bloccato a destra. Lobotka non ha colpe, per qualità tecniche può giocare ovunque, ma domenica non sapeva dove andare, quali movimenti fare. Era evidente. Forse Gattuso lo ha schierato in quella posizione per aiutare Politano».

Che lei ha promosso o bocciato?