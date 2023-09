Bagni: "Il Napoli alla fine gratificherà Osimhen e Kvara. Ecco cosa penso della squadra di Garcia"

Salvatore Bagni ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24

Quanto valgono secondo lei?

«Tantissimo. Osimhen è un centravanti raro, a parte Haaland e Lewandowski non ne vedo molti così. Spero che resti al Napoli, ma non mi sorprenderei se andasse in un top club europeo. Diciamo tra i 130 e i 150 milioni. Kvaratskhelia è sfrontato, ha la leggerezza della gioventù ma si mette a disposizione della squadra. Se continua così, siamo sui 100 milioni. E credo che nessuno dei due andrà in Arabia».

Si parla molto di rinnovo per entrambi, a cifre molto alte.

«Il Napoli alla fine deciderà di gratificarli: sarebbe giusto».

Che idea ha di questo Napoli?

«Nelle prime due partite la qualità ha fatto la differenza, contro la Lazio invece non mi è piaciuto. Ha perso le distanze, si è fatto attaccare in campo aperto, è stato frettoloso, ha ragionato poco. Nella ripresa, il livello è calato troppo».