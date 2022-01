Bagni: "De Laurentiis sia chiaro sul mercato sin da ora! Non potrà più spendere 50mln, e non sarà semplice sostituire tre azzurri"

Notizie calcio - Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«Per me è una squadra da scudetto e con il rientro di giocatori importanti sono convinto che sarà l'anti-Inter: vedremo cosa succederà nello scontro diretto»

Già ma in prospettiva alcuni giocatori importanti partiranno: che cosa può succedere?

«Il presidente è stato chiaro. C’è da abbassare il monte ingaggi e lo sta facendo. De Laurentiis però deve avere chiaro come muoversi sul mercato, da adesso»

Sostituire gente come Insigne o Mertens non sarà semplice.

«Certo. E io ci metto anche Ospina. Ma sono convinto che alla fine Mertens resterà. Non sarà facile ma credo che arriveranno giocatori giovani che si potranno affermare. Di sicuro il Napoli non potrà più spendere i 50 milioni investiti per Osimhen»