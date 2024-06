Clamoroso: Baggio picchiato e derubato in casa sua durante Italia-Spagna!

Notizie calcio - Un vero e proprio incubo quello vissuto ieri da Roberto Baggio e la sua famiglia. Durante Italia-Spagna, un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nella villa dell'ex calciatore portando via denaro, orologi e quanto altro. Tra Baggio ed i rapinatori c'è stata poi anche una colluttazione con il "Divin Codino" colpito alla fronte con una pistola.

Ecco cosa si legge sull'edizione online del Corriere del Veneto:

"Non appena i rapinatori sono entrati in casa, il «Divin Codino» ha tentato di affrontare uno di loro: dopo una brevissima colluttazione, il rapinatore lo ha colpito in fronte con una pistola, provocandogli una ferita profonda, poi lui e i suoi familiari sono stati chiusi in una stanza. Intanto i malviventi hanno messo sottosopra ogni stanza rubando orologi, gioielli e denaro. Ancora non è possibile quantificare il bottino.

Quando il calciatore ha capito che i rapinatori se ne erano andati ha sfondato la porta e ha chiamato i carabinieri. A intervenire i militari della compagnia di Vicenza, che hanno ascoltato Baggio e i suoi familiari, oltre ad aver già acquisito tutte le immagini della videosorveglianza. Il campione è stato portato al pronto soccorso di Arzignano, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura in fronte. Per gli altri familiari solo tanto spavento ma nessuno è rimasto ferito".