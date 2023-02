Avete notato la reazione di Reca al calcio di rigore pro-Napoli?

Napoli Calcio- 0-0 nel primo tempo ieri al Picco, poi furia azzurra nella ripresa nel segno soprattutto di Kvhica Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Spezia-Napoli, il gesto di Reca al momento del rigore

La gara, dopo un intenso pressing azzurro sempre nella metà campo avversaria, si sblocca al 46esimo con un calcio di rigore procurato da Arkadiusz Reca e realizzato dall'attaccante georgiano. Sorprende però la reazione del difensore dello Spezia al momento del verdetto dell'arbitro: a differenza di quanto vediamo ogni giorno sui campi di Serie A - con continue lamentele anche su episodi palesi -, il polacco non protesta ma anzi si arrabbia solo con se stesso per la sciocchezza fatta. Un gesto non passato inosservato e che gli valgono i complimenti dai giornali in edicola stamattina.