Auriemma su Tuttosport: "Tsimikas ha una clausola da 20 milioni: il Napoli spera nell'aiuto di Mendes per piazzare Ghoulam"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive sul terzino sinistro che potrebbe al Napoli: "In uscita va considerato anche Ghoulam magari con l’aiuto dell’agente Jorge Mendes (segue anche Gattuso) per collocarlo in un altro club, forse francese, e poi arrivare a un altro elemento per la stessa corsia. Quella di Emerson Palmieri - si legge su Tuttosport - è solo un’idea e probabilmente resterà tale. L’italo-brasiliano pur avendo solo 25 anni soffre di acciacchi ormai da troppo tempo, oltre a essere titolare al Chelsea di un contratto sontuoso. Il Napoli preferirebbe un ragazzo di diverse prospettive. Il nome giusto è sempre quello di Konstantinos Tsimikas, greco 24enne che l’Olympiacos vorrebbe cedere con la clausola di 20 milioni ma il ds Giuntoli sta lavorando con il club per strappare un prezzo non superiore a 14 milioni".