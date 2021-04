Auriemma su Tuttosport: "Svelato il motivo del silenzio di De Laurentiis ieri in Lega! Si vocifera un ripescaggio"

ULTIME CALCIO NAPOLI - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "De Laurentiis si è rifugiato in un silenzio apparentemente inspiegabile, essendo stato lui uno dei primi ad avere ipotizzato la creazione di una Superlega europea. Il patron preferisce tacere, per capire che sviluppi avrà la vicenda e, di conseguenza decidere la strategia di comunicazione. Se dovesse restare ancora fuori dalla Superlega, certamente si allineerà alle posizioni Uefa e Figc, in caso contrario, il suo silenzio si protrarrà: nei salotti buoni del pallone si vocifera che il Napoli possa essere ripescato come quarto club italiano all’interno del ricco consesso continentale.