Napoli calcio - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Immaginando che questa sera possano esserci davvero 4 cambi rispetto al Cagliari, uno certamente sarà Meret per Ospina, poi Manolas, che rientrerà dopo tre turni in panchina, al posto di Rrahmani, Elmas quasi certamente in sostituzione del sempre presente Fabian Ruiz, con Anguissa che agirà nelle vesti di playmaker. L’ultimo cambio riguarderà l’attacco, con Lozano oppure Ounas utilizzati dal primo minuto per sostituire Politano"