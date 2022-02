Auriemma su Tuttosport: "Spalletti crede di poter accorciare sull'Inter adesso che dispone a pieno regime di Osimhen"

Napoli calcio - Raffaele Auriemma su Tuttosport sottolinea la consapevolezza del Napoli di sentirsi forte adesso che tutto l'organico è a disposizione:

"Vincere a Venezia per arrivare a un punto dall’Inter e poi tentare il sorpasso (momentaneo) nel match clou di sabato pomeriggio. Il Napoli ci crede, Spalletti ci crede, soprattutto adesso che dispone a pieno regime del suo guerriero in attacco: Osimhen giocherà nuovamente dal 1’ dopo il crac rimediato il 21 novembre con l’Inter, anche se il coach non lo annuncia ufficialmente. L’idea di Spalletti sembrerebbe quella di un Napoli con il nigeriano come terminale offensivo e Zielinski alle sue spalle. A destra Politano dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Elmas per la sostituzione di Lozano e a sinistra Insigne ritroverà posto dopo un mese esatto, dalla sfida di Torino con la Juventus".