Auriemma su Tuttosport: "Se il Napoli decide di non fare conferenza stampa nemmeno in Champions, rischia una mega multa da parte dell'Uefa"

Ultime Calcio Napoli - Così Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport: "La società ha confermato il pugno duro annunciato e tra rabbia, delusione, scoramento e ribellione dei destinatari, l’auspicio è che non si perda di vista il bene comune: il Napoli. Che non è solo il club di proprietà di De Laurentiis, ma soprattutto la squadra del cuore di milioni di tifosi sparsi nel mondo e che, senza avere nessuna colpa, stanno pagando per errori altrui. Nell’opera di mediazione si è cimentato Carlo Ancelotti che oggi tornerà a parlare nella conferenza stampa ufficiale che precede l’incontro europeo insieme ad un altro azzurro, salvo la clamorosa decisione della società di non interrompere il silenzio stampa esponendosi così ad una mega multa da parte della Uefa"