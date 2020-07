Auriemma su Tuttosport: "Sarebbe un errore strategico pensare già al Barcellona. Ampio turnover questa sera con il Genoa"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Sarebbe un errore strategico concentrarsi fin da oggi sulla gara del 7/8 agosto a Barcellona eppure diventa determinante per il Napoli riuscire ad arrivare a quella supersfida di Champions League con la rosa tirata a lucido ed una rotazione totale dell’organico. Rino Gattuso è dotato dell’esperienza giusta per organizzare il lavoro in vista di quell’obiettivo, senza sottovalutare le altre avversarie apparentemente prive di appeal. E allora, vai con il turnover anche questa sera al Ferraris di Genova, per una sfida da dentro o fuori per la formazione di Davide Nicola, un tecnico che ha nel Napoli la sua bestia nera".