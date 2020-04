Auriemma su Tuttosport: "Rinnovo Insigne, con ADL potrebbe parlarci papà Carmine: la scelta del nuovo agente è in stand-by"

Ultimissime Napoli - Nell'edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma scrive su Insigne: "Insigne ha chiuso i rapporti col suo agente Mino Raiola. Pare che la rottura ci sia stata per due ragioni: il mancato arrivo di una proposta da una squadra importante nello scorso mercato e l’esito della causa intentatagli dai precedenti agenti (Andreotti-Ottaviano), che costringerà Insigne a pagare alcune commissioni. Chi sarà il prossimo agente? Per il momento è tutto in stand by e la soluzione più probabile potrebbe essere quella del papà Carmine che vada a trattare direttamente con De Laurentiis per il prolungamento di suo figlio Lorenzo fino al 2025".