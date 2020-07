Auriemma su Tuttosport: "Osimhen-Napoli, affare complessivo da 100 milioni: sul piatto anche il cartellino di un azzurro"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Proprio per questa ragione l’affare è complesso, ma questo blitz partenopeo rappresenta un’apertura concreta rispetto all’offerta del Napoli, cioè un quinquennale da 2,5 milioni annui con accordo indicizzato. Osimhen, 18 gol nelle 38 partite di questa stagione, sta prendendo in seria considerazione il suo trasferimento al Napoli ed il club azzurro attende solo il suo ok per chiudere anche la trattativa con il Lille. La trattativa per l’acquisto di Osimhen si può chiudere con una somma cash di 40 milioni, più il cartellino di Ounas (piace al tecnico Galtier) per una valutazione di Osimhen pari a 60 milioni tondi tondi".