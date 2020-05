Ultimissime Napoli - Sulle pagine di Tuttosport, Raffaele Auriemma scrive: "Uno tra Meret (non sente la considerazione di Gattuso) e Ospina (avrebbe espresso il desiderio di tornare in Sudamerica) andrà sostituito ed il profilo più gettonato continua ad essere quello di Gigi Sepe, molto apprezzato dal coach Gattuso. Per il portiere napoletano sarebbe un rientro dalla porta principale".