Auriemma su Tuttosport: "Luperto ha chiesto di andare a giocare, due squadre lo cercano ma il Napoli ha bloccato la cessione"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Poi, il ds Cristiano Giuntoli si concentrerà sugli altri profili in esubero, come Amin Younes ed Adam Ounas, mentre vuole ancora riflettere su Sebastiano Luperto. Il desiderio del giovanotto è di andare finalmente a giocare con continuità, desiderio condiviso dal Napoli, ma non in questo momento. I dubbi sul futuro di Koulibaly e Maksimovic, oltre a quelli sui loro probabili sostituti (Papastathopoulos e Senesi sono i due arrivi più probabili) costringono il Napoli a non liberare Luperto che di offerte ne ha. Il Genoa (ieri gli agenti Nappi e Caliandro hanno incontrato a Milano il ds del Genoa, Faggiano), il Parma ed il Crotone stanno insistendo e Luperto non vorrebbe perdere l’occasione di andare a giocare in una squadra di serie A con la continuità di cui ora ha bisogno"