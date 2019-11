Auriemma su Tuttosport: "Le parole di De Laurentiis jr. sono un'altra bella botta agli insorti. Entro lunedì la decisione definitiva sulle multe"

Ultime Calcio Napoli - Il collega Raffaele Auriemma commenta nell'edizione odierna di Tuttosport le parole rilasciate dal vice presidente Edo De Laurentiis:

"E’ un’altra bella botta rifilata al gruppo degli insorti, che va ad arricchire la doppia iniziativa giudiziaria che sta portando avanti la società. Aurelio De Laurentiis non ha affatto digerito quell’ammutinamento ed entro lunedì prossimo (alla vigilia della partenza per Liverpool) dovrà portare la questione davanti al Collegio Arbitrale della Figc, per chiedere di trattenere il 50% dello stipendio del prossimo mese, fino alla pronuncia definitiva della Corte. A ciò va aggiunto anche il giudizio civile, per chiedere ai giocatori il risarcimento per i danni d’immagine subiti dalla società con quel rifiuto di andare in ritiro. E qui la questione può prendere le pieghe più svariate".