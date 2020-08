Auriemma su Tuttosport: "Lasagna può essere l'alternativa a Osimhen. Gabriel è formalmente un giocatore del Napoli"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Il primo è noto da tempo ed è il 23enne brasiliano Gabriel Magalhanes, difensore di proprietà del Lille che lo ha formalmente già ceduto al Napoli per una somma di 25 milioni. Con questi acquisti il Napoli sarebbe praticamente fatto, tranne l’ultimo tassello, quello dell’attaccante che dovrebbe essere alternativo ad Osimhen. Cioè Lasagna, ma per adesso la trattativa con l’Udinese si è arenata sul no di Petagna ad accettare la destinazione friulana".