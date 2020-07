Auriemma su Tuttosport: "La vittoria dà sempre morale, ma per Gattuso ieri 4 campanelli d'allarme in chiave Barcellona"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "La vittoria dà sempre morale, ancor di più se la si ottiene senza subire reti, come al Napoli non accadeva dal 23 giugno, a Verona, nella prima di gara di campionato post lockdown. Poi c’è tutto il resto. Ci sono i 4 gol annullati (giustamente) al Sassuolo, due a Djuricic, uno a Caputo e uno a Berardi, tutti per situazioni di fuorigioco. E Per Ringhio sono quattro campanelli d’allarme in previsione Barcellona. Il Sassuolo ha la stessa impostazione tattica dei blaugrana e, soprattutto nel secondo tempo, ha attaccato il Napoli in campo alto, approfittando dei soliti errori commessi in uscita, come quello di Maksimovic che aveva appena messo piede in campo al posto di Manolas infortunato: per il greco forte trauma contusivo al costato".