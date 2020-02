Auriemma su Tuttosport: "L'unico rimpianto di Gattuso per stasera è Koulibaly. C'è solo un dubbio nell'undici anti-Barça"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive riguardo Napoli-Barcellona: "Probabilmente il solo rimpianto di Gattuso per il match che questa sera sarà seguito da 45mila spettatori al San Paolo, si chiama Koulibaly. Avrebbe preferito se per la sfida contro il Barcellona ci fosse il senegalese, un difensore rapido nello scatto e nel recupero, per chiudere meglio gli scambi stretti che Messi combinerà con Griezmann e Vidal. L’unico con queste caratteristiche è Di Lorenzo, ma di certo Gattuso non rinuncerebbe ad uno tra Manolas e Maksimovic. Meglio insistere su quelli che hanno permesso alla squadra azzurra di risalire la china e di arrivare a questa partita con una piccola speranzella ancora accesa. Quindi, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, con l’esperienza di Ospina tra i pali, perchè Meret si sta ancora perfezionando nel gioco di piedi. Anche in attacco lo schieramento dovrebbe restare quello di sempre, con Callejon, Mertens e Insigne. La scelta di Ringhio probabilmente si basa sulla maggiore esperienza del trio che vede in Callejon uno che conosce benissimo il Barcellona, per averlo affrontato spesso da avversario quando era al Real. L’unico dubbio riguarda il centrocampo e contro il Barcellona sarebbe importante se giocasse Allan, ma il brasiliano non è al top della condizione e sarà Gattuso a decidere se schierarlo dal primo minuto, oppure se scegliere di utilizzare Ruiz-Demme-Zielinski, cosa molto probabile".