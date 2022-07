Auriemma su Tuttosport: "Kim Min jae sarà con l'interprete a Castel di Sangro: non parla bene nemmeno l'inglese"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive dell'ormai prossimo acquisto del Napoli Kim Min jae. Il difensore è atteso a Castel di Sangro a stretto giro.

Ecco cosa scrive Auriemma:

"Per il difensore si attende solo l’annuncio dell’acquisto di Kim Min-jae , il coreano individuato come erede di Koulibaly. La trattativa è stata sbloccata con il pagamento al Fenerbahçe della clausola da 20 milioni ed il sì del giocatore sarebbe arrivato anche grazie alla chiusura di un accordo della durata complessiva di 5 anni, alle cifre di 2,5 milioni a stagione. Da oggi, quando il Napoli si trasferirà a Castel di Sangro, ogni giorno può essere quello giusto per l’arrivo del 25enne calciatore che sarà seguito da un interprete: non parla bene nemmeno l’inglese".