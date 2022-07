Auriemma su Tuttosport: "Il Napoli ha prenotato Simeone: ecco quanto chiede il Verona"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive di un Napoli che ha di fatto già prenotato Giovanni Simeone per rimpiazzare Petagna:

"Poi si saprà se Petagna sarà ancora l’alternativa ad Osimhen. Lo aspetta il Monza, club che ha chiesto il prestito con l’obbligo di riscatto solo se dovesse salvarsi dalla retrocessione. Come suo sostituto è stato prenotato Giovanni Simeone. Il Napoli vorrebbe dal Verona un prestito oneroso (5 milioni) con il semplice diritto di riscatto, però gli scaligeri rispondono picche a questa richiesta: hanno speso 13 milioni, 3 di prestito e 10 per il riscatto dal Cagliari, e non lo lasciano andare a una cifra inferiore ai 15 milioni più bonus"