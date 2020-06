Auriemma su Tuttosport: "Gattuso non stravolgerà il Napoli: ancora fiducia ad Ospina e Politano"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "C’è la sensazione che gli avvicendamenti potrebbero essere frequenti, così da evitare che lo sforzo possa essere fatale a chi lamenta qualche sofferenza muscolare. Tra questi Mertens, Fabian Ruiz ed Allan, apparsi affaticati nei giorni scorsi e Gattuso deve anche rinunciare al ballottaggio con Lobotka e Milik, visto che il primo si è bloccato per tre settimane. C’è poi un dubbio di natura strategica: Callejon oppure Politano sulla corsia destra? Lo deciderà Gattuso oggi pomeriggio, ma la sensazione è che voglia proseguire così come aveva giocato le ultime due gare contro Brescia e Torino, cioè con l’ex interista titolare. Dubbi potrebbe non averne Ringhio relativamente al ruolo di portiere. Il coach non ha mai fatto mistero di preferire l’esperienza ed il tocco di palla di Ospina, al punto che il colombiano ha completamente cambiato il suo score stagionale. Ospina dovrebbe continuare ad essere il titolare, nonostante il più giovane ed apprezzato Meret stia lavorando molto in allenamento nel gioco di piedi. Per Gattuso è una prerogativa che non può mancare ai suoi portieri".