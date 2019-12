Ultime notizie calcio Napoli - Così Raffaele Auriemma su Tuttosport: "Non farà grandi cose il Napoli nel mercato di gennaio. Il nuovo allenatore Gattuso ha chiesto a tutti di restare e così sarà, salvo clamorosi colpi di scena che sorprenderebbero non poco. Per rinforzare la rosa potrebbe invece arrivare un vice Allan ed un terzino sinistro, ma non ci saranno ulteriori stravolgimenti. La società è già proiettata a giugno, quando verosimilmente ci sarà la vera rivoluzione".