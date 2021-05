Auriemma su Tuttosport: "Gattuso e squadra si capiscono al volo guardandosi solo negli occhi: tre novità di formazione stasera"

CALCIO NAPOLI - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Oramai Gattuso e lo spogliatoio si sono fusi in un solo traguardo da raggiungere, si capiscono solo guardandosi negli occhi e nessuno si sente escluso dalle scelte che il coach effettua gara per gara. Stasera al “Maradona”, tre giorni dopo l’1-4 conquistato in Liguria, Ringhio non si potrà permettere troppo turnover e ha messo in preallarme solo tre calciatori: Ospina, Mario Rui e Lozano, a La Spezia inizialmente in panchina, saranno fino all’ultimo momento in ballottaggio con Meret, Hysaj e Politano"