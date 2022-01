Auriemma su Tuttosport: "Dopo Insigne anche Mertens è destinato all'addio a fine stagione"

Napoli calcio - Per Raffaele Auriemma anche Mertens sembra destinato all'addio a fine stagione. Ecco cosa scrive su Tuttosport.

"Ieri due gol dei difensori centrali Rrahmani (terzo sigillo stagionale) e Juan Jesus oltre a due reti su rigore da parte dei senatori Mertens e Insigne , destinati all’addio a fine stagione. Con il gol di ieri, il sesto in questo campionato, Mertens è arrivato a quota 144, ancora più primo nella classifica all time dei bomber del Napoli. Al terzo posto lo stesso Insigne ha raggiunto Maradona a quota 115: il modo migliore per essere ricordato per sempre".