Auriemma su Tuttosport: "Distanza di 20 milioni tra Napoli e Man City per Koulibaly: non si esclude una permanenza di Kalidou"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Un discorso a parte merita Koulibaly. Al difensore senegalese, alla soglia dei 30 anni, non dispiacerebbe spostarsi in un club di primissima fascia per provare a vincere qualcosa di importante, magari la Champions. Parimenti, a Napoli si trova benissimo e ha lo stipendio più alto di tutti (6 milioni a stagione), due particolari che non lo spingono più di tanto ad andarsene. Il suo agente, Fali Ramadani, è in contatto continuo con il presidente De Laurentiis per aggiornarlo sulle proposte presentate da altri club. Uno su tutti il Manchester City, arrivato però a non più di 60 milioni per il cartellino di Kalidou: De Laurentiis vuole che si arrivi almeno ad 80".