Auriemma su Tuttosport: "Ancelotti non cambierà modulo, ancora Fabian trequartista"

Carlo Ancelotti non è intenzionato a cambiare modulo. Lo riferisce Raffaele Auriemma sulle colonne di Tuttosport.

"La sensazione è che il tecnico non sia intenzionato a modificare l’assetto tattico con due mediani, perché ritiene che questa sia la strada migliore per provare a tenere testa ai bianconeri, come in parte verificatosi all’Allianz. Forse anche perché l’ultima volta in cui una squadra ha vinto un campionato senza avere la miglior difesa e il miglior attacco risale al 2003-04, con lo scudetto vinto dal Milan di Ancelotti. La strategia trova conferma anche dal mercato, altrimenti l’allenatore avrebbe chiesto a De Laurentiis di comprargli un altro mediano con le caratteristiche di Allan".