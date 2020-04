Auriemma su Tuttosport: "Allan-Atletico Madrid, c'è la prima offerta. Solo due azzurri sono stati dichiarati incedibili"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma nellì'edizione odierna di Tuttosport scrive sul calciomercato del Napoli: "Si sta ragionando sulla squadra da dare nella prossima stagione a Gattuso, annata che dovrebbe essere giocata dal Napoli senza gli introiti della Champions. Per questa ragione è improbabile che arrivino calciatori dagli ingaggi molto alti e si andrà sull’affare o sul giovane prospetto. Non è escluso che si arrivi ad uno scambio con l’Everton di Ancelotti: Lozano a Liverpool, Kean a Napoli e 10 milioni di conguaglio agli azzurri. Tranne Zielinski e Fabian Ruiz, tutti gli altri azzurri potrebbero essere venduti a fronte di una proposta indecente. Proposta che non dovrebbe arrivare dall’Atletico Madrid per Allan. Il centrocampista piace a Simeone, ma il club colchonero è disposto ad investire massimo 25 milioni, mentre il Napoli ne chiede almeno 40".