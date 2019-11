Auriemma su Tuttosport: "ADL vuole portare tutti i calciatori in tribunale per danno d'immagine"

Ultime Calcio Napoli - Come scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, la tensione resta alta tra De Laurentiis e la squadra sul fronte legale:

"Svolta attesa soprattutto dal presidente De Laurentiis che sta per avviare tutte le iniziative giudiziarie, sportive e civili, nei confronti degli insorti. Il presidente ha la facoltà di trattenere il 50% di una mensilità fino al giudizio definitivo del Collegio Arbitrale e portare in tribunale singolarmente i calciatori per danno d’immagine. Lo farà per davvero? Sì, ma prima di schiacciare il bottone, vuole verificare il comportamento di squadra ed allenatore sabato a Milano e poi mercoledì a Liverpool. Ad Anfield è attesa anche la presenza di don Aurielio, il cui rientro in Italia da Los Angeles è previsto per lunedì 25 novembre".