Auriemma su Tuttosport: "ADL ha speso finora 68 milioni eppure la sensazione è che il Napoli si sia indebolito"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport ricapitola quanto ha speso finora Aurelio De Laurentiis per il mercato in entrata:

"Finora il Napoli ha consegnato a Spalletti 4 rinforzi, Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi, Olivera dal Getafe, Ostigard dal Brighton, Kim dal Fenerbache, oltre ad aver riscattato Anguissa dal Fulham per una spesa complessiva di circa 68 milioni . Soldi arrivati dalla cessione di Koulibaly al Chelsea (40 milioni), oltre all’ultima rata del Marsiglia (8 milioni) per Milik e da una parte degli introiti provenienti dalla Uefa per la partecipazione alla Champions.

De Laurentiis ha già investito abbastanza eppure la sensazione è di un indebolimento della rosa dopo l’addio del K2, oltre a quelli di Mertens , Insigne , Ospina e Ghoulam".