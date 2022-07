Auriemma: "Se arriverà un profilo alla Kepa o Navas, Meret potrebbe decidere di non rinnovare"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda la situazione legata ai portieri del Napoli:

"A quel punto, l’unica vera carenza sarà quella del portiere che affiancherà Meret e la questione, questa sì, è diventata davvero spinosa. Il friulano finora non ha firmato il rinnovo del contratto che scadrà tra meno di un anno e non lo firmerà fino a quando non gli verrà comunicato il nome del partner con il quale dovrà difendere la porta del Napoli.

Se il profilo dovesse essere quello di Kepa del Chelsea o di Keylor Navas del Psg, portieri che vestirebbero l’azzurro in prestito e solo per essere titolari, allora Meret non rinnoverà il contratto e si porterà a scadenza. Ecco perché il ds Giuntoli sta dragando il mercato dei numeri 1, con il rischio che dovrà prenderne addirittura due. Gli altri innesti ci saranno solo se contestualmente verranno effettuate delle cessioni".