Auriemma: "De Laurentiis energico sul fronte mercato, i calciatori più richiesti potrebbero restare"

Notizie Napoli calcio. Obiettivo minimo per il Napoli nella stagione agonistica 2020-2021? Ne parla Tuttosport a firma di Raffaele Auriemma:

“Il ritorno in Champions League, e chissà che il Napoli non possa fare anche di più, mantenendo in organico i calciatori attualmente più richiesti. Se qualcuno poteva credere che il presidente De Laurentiis diventasse più malleabile con il trascorrere degli anni, nella conferenza stampa di ieri a Castel di Sangro c’è stata la prova che il piglio continua ad essere energico, soprattutto sul fronte mercato”