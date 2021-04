Aumentano i vaccini, calano le somministrazioni: nuovo scontro tra Stato e Regioni

Ultime notizie. Oggi La Repubblica Napoli fa il punto sulla campagna vaccinale in corso nel nostro Paese, dove nei giorni di Pasqua si è registrato un netto calo delle somministrazioni dei vaccini. Un calo che il Governo vorrebbe evitare, mentre nelle prossime ore è previsto l'arrivo in Italia di un nuovo carico di dosi: domani Pfizer consegna 2,3 milioni di vaccini che saranno distribuiti alle diverse Regioni del Paese, pronte per essere somministrate.

Vaccini in Italia

L'Italia al momento ha a disposizione circa 380 mila dosi di Pfizer, circa 2 milioni di dosi AstraZeneca e circa 680mila dosi del vaccino Moderna: circa 3,8 milioni di dosi in tutto, compresi quelli che dovrebbero arrivare domani.

Nel frattempo il premier Mario Draghi vola in Libia per una missione diplomatica, ma in Italia lo scontro tra Stato e Regioni è ancora vivo. Il Governo recrimina ai governatori regionali il netto calo di vaccini somministrati a Pasqua. Intanto il Ministero della Salute lavora già ai prossimi decreti: l'obiettivo è preparare il terreno per la reintroduzione delle zone gialle a inizio maggio, dove possibile.